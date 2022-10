Prefeitura de Parnaíba lança edital de concurso

No estado do Piauí, a Prefeitura de Parnaíba anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo preencher 73 vagas, por tempo determinado, com candidatos com ensino fundamental, médio e superior.

Segundo o edital, há oportunidade para os cargos de: Assistente Social (16); Psicólogo (10); Orientador Social (14); Intérprete De Libras (1); Cuidador de Criança, Adolescente e Adulto - Diurno (16); Cuidador de Criança, Adolescente e Adulto - Noturno (16).

Ao serem admitidos, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 30 a 40 horas semanais, ou no caso do cargo de Cuidador em escala de 12x36 horas, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.212,00 a R$ 2.312,00, além de outros benefícios.

Para participar

Os interessados na seleção podem se inscrever por meio eletrônico, no período de 17 de outubro de 2022 até o dia 14 de novembro do mesmo ano, no site do Instituto Consulpam. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor que varia de R$50,00 a R$100,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 27 de novembro de 2022. A prova abordará temas de: língua portuguesa; noções de informática; noções de direito administrativo e constitucional; matemática; e conhecimentos específicos.

Validade

O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não tenha vencido o primeiro prazo

