Procon Municipal de Parnaíba presta atendimento em celebração ao Dia do Consumidor

Prestando esclarecimentos e atendendo às demandas dos consumidores. O prédio do Procon Municipal de Parnaíba está localizado na Rua Pires Ferreira, 515 — Centro, onde também é possível buscar atendimento presencial ou pelo e-mail [email protected]



A Secretária Executiva do Procon Municipal de Parnaíba, Rosângela Mourão, ressaltou a importância do órgão para a relação de consumo, buscando sempre a conciliação e evitando ações judiciais, além de oferecer suporte por meio das informações disponibilizadas diariamente. Rosângela Mourão destacou que durante todo o mês de março, ocorre o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, uma iniciativa da Febraban em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, o Banco Central e a Associação Procons Brasil.

O Secretário Municipal do Trabalho, Rafael Alves, informa que os consumidores interessados em regularizarem suas dívidas devem se dirigir ao órgão para fazer a renegociação. Rafael Alves disse, ainda, que a equipe da SETRAB está participando das ações de campo com o Procon.

Os consumidores podem acessar o site consumidor.gov.br para renegociar suas dívidas sem precisar sair de casa. Pessoas físicas que possuem dívidas em atraso com instituições financeiras podem utilizar o site para renegociá-las.





