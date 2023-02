Seis pessoas suspeitas de integrar organização criminosas são presas em Parnaíba

Seis pessoas suspeitas foram presas na tarde dessa sexta-feira (17) em Parnaíba, litoral do Piauí, durante a Operação Tráfico II realizada pela Secretaria de Segurança Pública, através da Delegacia Regional de Parnaíba, com apoio da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP) e do 2° Batalhão de Polícia Militar. Segundo a polícia, cerca de 100 agentes participaram da ação.



A operação resultou na prisão de seis pessoas, entre elas duas mulheres. Os alvos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas no litoral do estado.

Foto: Divulgação/Força Tarefa

De acordo com o delegado Regional, Willams Pinheiro, o serviço de inteligência já estava há três meses monitorando os alvos. "Nessa operação constava o mandado de busca e apreensão de doze alvos, o objetivo era combater duas organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas no litoral. Dessas apreensões foram geradas três prisões em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e tentativa de homicídio, já que um dos suspeitos reagiu e efetuou disparos contra nossos agentes", disse o delegado.

Durante a operação, foi apreendida drogas, armas, munições e cerca de 15 mil reais em dinheiro. Um dos presos é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba.

Foto: Reprodução/Divulgação

"Existia um sistema de monitoramento em todas as casas que tinham alguma ligação com o traficante, que é suspeito de ser líder dessa organização. Isso mostra que ele tinha o comando do tráfico naquela região. As prisões aconteceram no período de carnaval, mas iremos continuar com as investigações com intuito de combater a criminalidade”, concluiu Williams Pinheiro.

O Superintendente de Operações Integradas da SSP/PI, delegado Matheus Zanatta, afirmou que por determinação do Secretário de Segurança, Chico Lucas, foi implementado no litoral um esforço concentrado no setor investigativo e ostensivo, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade.

Os presos foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Parnaíba e posteriormente serão encaminhados para o sistema prisional do estado do Piauí.

