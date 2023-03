Tiroteio em Parnaíba deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma troca de tiros ocorrida na noite deste sábado (04) na cidade Parnaíba, litoral piauiense, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O fato aconteceu no bairro Mendonça Clarck. O jovem que foi atingido pelos disparos e morreu foi identificado como sendo Hayhanaryon Athyson Andrade de Araújo, de 21 anos. A oura vítima não chegou a ser identificada pela polícia, porque foi encaminhada com urgência para o hospital.





Segundo o capitão Paulo, do 2º BPM de Parnaíba, a troca de tiros teria acontecido por conta de desentendimento em supostos integrantes de facções criminosas rivais. “Eles se encontraram e começaram a atirar uns nos outros. Quem estava por perto acabou sendo atingido. Ainda estamos fazendo o levantamento sobre se as vítimas tinham algum envolvimento com esses indivíduos, mas até o momento nada de antecedente foi encontrado ainda”, explicou o capitão.

Ninguém foi preso ainda, mas um adolescente foi apreendido no local do crime portando uma arma de fogo. Ele foi encaminhado para a delegacia. A PM esteve no local para isolar a área e acionar a Delegacia de Homicídios e o IML. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

