Em Piripiri, foragido da justiça é condenado a 10 anos de prisão por estupro de vulnerável

Um homem identificado pelas iniciais J.B.C.F foi preso na tarde desta quarta-feira (8), após cumprimento de mandado na cidade de Piripiri, região norte do Piauí. O acusado estava foragido da justiça e foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com o superintendente de Operações Integradas da SSP, delegado Mateus Zanatta, o indivíduo cumprirá uma pena definitiva de quase 10 anos. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Piripiri.



(Foto: Divulgação/SSP-PI)

A prisão foi realizada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), onde equipes da Polícia Militar, Civil, Rodoviária e Federal atuam em conjunto para combater a criminalidade.

Piripiri registra redução em mortes violentas

No início desta semana, um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) apontou que, entre os dias 2 de janeiro e 3 de fevereiro de 2023, a cidade de Piripiri apresentou uma redução de 67% no número de mortes violentas.

“No início de janeiro, recebemos a missão de pacificar a região de Piripiri. Hoje estamos com mais de 30 dias sem homicídios, apenas com registros de outros crimes sem maior potencial ofensivo. Vamos continuar mantendo as equipes de policiamento ostensivo e investigativo na cidade”, disse o delegado Mateus Zanatta.

