Fugitivo da Major César condenado a 33 anos de prisão é recapturado em Picos

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar conseguiram recapturar dois homens foragidos da Penitenciária Major César nesta terça-feira (07) na cidade de Picos. Os dois foram pegos em abordagem realizada no bairro Bomba. De acordo com a PM, a ficha criminal dos indivíduos era extensa e um deles possui condenações na justiça que, somadas, chegam a mais de 33 anos de reclusão.

A ação se deu quando os policiais faziam rondas de rotina e se depararam com dois homens em atitude suspeita. Eles tentaram fugir quando avistaram as viaturas da PM. Após uma perseguição, os militares conseguiram abordar um dos foragidos e a partir dele coletaram informações sobre onde estava o segundo homem.



Dupla é foragida da Penitenciária Major César - Foto: O Dia

“Foi planejada uma ação integrada com o apoio da Força Tática, que cercou a residência onde estava o segundo indivíduo localizado. O suspeito tentou empreender fuga, mas foi interceptado pelas equipes dispostas nas imediações onde foi abordado e devidamente identificado pelos policiais”, informou a Polícia Militar em nota.

Os dois foram autuados e encaminhados novamente para o sistema prisional. A polícia não informou nem suas identidades nem os crimes pelos quais eles respondem.

Com informações da PMPI