Pontos de embarque de Teresina registram movimentação intensa às vésperas do Natal

Os pontos de embarque de passageiros em Teresina registram movimentação intensa nesta sexta-feira (23). Tanto o Terminal Rodoviário Lucídio Portela, quanto na Ladeira do Uruguai, centenas de passageiros buscam embarcar para destinos do interior do Piauí e outros Estados. No Piauí, os mais procurados são o litoral, e as principais cidades do interior como Floriano, Picos, Esperantina e Piracuruca.



(Foto Assis Fernandes/O Dia)

Em algumas empresas, as passagens para esta sexta-feira esgotaram, e quem deseja ir para Piracuruca, por exemplo, terá que buscar outras alternativas. A aposentada Maria da Paz (64) é uma das passageiras que não conseguiu embarcar. Ela iria visitar parentes nesta sexta, mas, sem vaga no ônibus, o jeito é tentar novamente amanhã (24).

“Vai ser o jeito esperar até amanhã. Têm alguns carros particulares que fazem essa rota, então vamos tentar ir com eles, porque só tem uma empresa que faz essa linha de Teresina-Piracuruca e não tem mais vaga para hoje”, disse a aposentada, destacando que além de poucas passagens, o valor do bilhete aumento neste final de ano, saltando de R$ 50 para R$ 64.

(Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Quem se programou e comprou passagens com antecedência aguarda a viagem com tranquilidade. É o caso das irmãs Ana Adionere e Adoniele. As estudantes estão indo visitar parentes. “A gente sempre se encontra no final de ano, a família se reúne para passar o natal, pelo menos nesse período, já que passa o ano todo longe, então dá para matar a saudade”, disse.

(Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Márcio Marques trabalha há mais de 30 anos na ladeira do Uruguai, zona Leste de Teresina. O local é um dos principais pontos de embarque de passageiros que seguem com destino à região Norte do Estado. Ele destaca os destinos mais procurados neste período de final de ano e enfatiza que é preciso planejamento na hora de viajar.

(Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“As pessoas buscam passagens principalmente para Fortaleza, que está custando em torno de R$ 200. Já para Parnaíba, custa em torno de R$120. Esperantina também tem bastante procura. Para esses destinos, devido ao aumento da procura, sempre aumentamos a frota de veículos, porque é muita gente viajando”, complementa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no