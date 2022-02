Feriado de Carnaval: Prefeitura de Timon decreta ponto facultativo

Um decreto publicado pela Prefeitura de Timon estabeleceu ponto facultativo nos órgãos da administração municipal durante os feriados de Carnaval. As atividades estarão suspensas no dia 28 de fevereiro (segunda-feira), 1º de março (terça-feira). Já no dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, o expediente retorna às 12h.

“As entidades e entidades públicas municipais que prestam serviços essenciais e de interesse público à população, como saúde e limpeza, não se aplicam ao decreto ou ao titular decidir sobre o funcionamento em funcionamento em regime de escala”, determina o decreto.

A Prefeitura de Timon reforçou que seguem proibidos eventos carnavalesco públicos e privados incluindo Zé Pereira, blocos de carnaval, matinês, bailes, bem como conferências, convenções , feiras comerciais e retiros de qualquer natureza.

Funcionamento do comércio

Por outro lado, a prefeitura autorizou o funcionamento do comércio durante os feriados no horário de 8h às 18h. Contudo, liberou para as entidades representativas dos empresários e empregados debaterem como será a abertura das lojas.

Teresina

Em Teresina, a prefeitura suspendeu o ponto facultativo durante os feriados de Carnaval e os órgãos da administração municipal funcionarão em expediente normal. A gestão já havia anunciado o cancelamento do Carnaval. O governador Wellington Dias também assinou decreto que cancelou os eventos alusivos à festa popular .

