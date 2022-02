Teresina: saiba como funcionarão comércio e escolas durante o período de carnaval

O governo do Estado e a Prefeitura de Teresina anunciaram o cancelamento das prévias e festas carnavalescas no Piauí. Nesta quarta-feira (09), o prefeito da capital, Dr. Pessoa, anunciou o cancelamento do ponto facultativo para os órgãos municipais, determinando que as repartições funcionem normalmente nos dias 28/02 e 01 e 02 de março deste ano.



Com os órgãos públicos municipais abertos, outros setores da economia também devem funcionar normalmente nesse período. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas), Tertulino Passos, destacou que a Prefeitura atendeu um pedido da categoria e pontuou que não teria sentido deixar o comércio fechado se as repartições públicas estariam funcionando normalmente.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“O que solicitamos, e que foi atendido pela Prefeitura, é que seja funcionamento normal. Se a Prefeitura funcionar normalmente, todas as outras atividades econômicas que giram em torno da capital, seja comercial, industrial e prestação de serviço, devem funcionar, porque depende do setor”, explica.



Segundo o Palácio da Cidade, a decisão levou em consideração os altos índices de casos confirmados de Covid-19 em Teresina e a elevada ocupação dos leitos de UTI na capital e no Estado.



Terceira onda: pela 1ª vez, Piauí ultrapassa 2 mil casos de Covid em 24h

O secretário de governo, André Lopes, pontuou que o carnaval não é considerado feriado e, ainda que a Prefeitura não tivesse emitido o decreto, o expediente dos servidores continuaria mantido.

O governo do Estado ainda não há um posicionamento sobre o caso.

Escolas e instituições de Ensino Segundo o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Piauí (Sinepe), Leonardo Airton, as escolas particulares têm autonomia para seguir seus cronogramas, assim, cada uma das instituições poderá decidir se irá ou não funcionar no período carnavalesco.

A Secretaria Municipal da Educação (Semec) informou que ainda não saiu uma resolução quanto ao funcionamento das escolas da rede municipal de Teresina, e informou que o órgão está discutindo a temática para que seja lançada uma portaria com a decisão. As aulas da rede municipal devem retornar presencialmente no dia 21 de fevereiro.

As aulas da rede estadual estão previstas para retornar no dia 03 de março deste ano, assim, não serão afetadas neste período.

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) informou que será ponto facultativo na segunda (28/02), terça (1º/03) e na quarta até 14h (02/03), conforme determinação da Portaria nº 14.817, do Ministério da Economia.

(Foto: Divulgação/UFPI) A Universidade Estadual do Piauí (UESPI) informou que, até o momento, de acordo com o calendário da instituição, estão previstas atividades normais para esta data.



