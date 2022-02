Retorno de aulas presenciais na rede estadual do Piauí acontece dia 3 março

As aulas da rede estadual do Piauí retornam de forma presencial no dia 3 de março, anunciou a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O retorno dos alunos para as salas de aula deveria ter ocorrido na última segunda-feira (07), mas foi suspenso devido a aumento de casos de Covid-19.

De acordo com a Seduc, o retorno ocorrerá agora em duas etapas. O primeiro deles é o retorno remoto, que acontece dia 21 de fevereiro. Na semana seguinte, no dia 3 de março, as aulas voltam presenciais. O calendário está contido na PORTARIA SEDUC-PI/GSE Nº 241/2022, com a orientação do Decreto nº 20.525, de 01 de fevereiro de 2022 e foi enviado par aos gestores escolares.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

1ª Etapa: A partir de 21/02/2022 as unidades escolares poderão iniciar as aulas na abordagem remota. As aulas do Canal Educação serão transmitidas a partir desta data.

2ª Etapa: A partir de 03/03/2022 as unidades escolares poderão iniciar as aulas na abordagem presencial. Na impossibilidade de a escola iniciar de forma integralmente presencial, poderá utilizar a abordagem híbrida e em situação excepcional, desde que justificada via processo formal. Será autorizado o funcionamento remoto, utilizando das estratégias propostas via Plano de atendimento ou via mediação tecnológica, após análise da Gerência Regional de Educação em que a escola é jurisdicionada e autorização da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar da SEDUC.

A Seduc orienta que as escolas deverão reorganizar seus calendários e o Plano de Segurança Sanitária deve ser atualizado no link do SISVISA (www.sisvisa.pi.gov.br), que será analisado e emitido status "aceite" ou "licença sanitária" e/ou, se for o caso a "renovação da licença sanitária", pela Diretoria de Vigilância Sanitária-DIVISA.

