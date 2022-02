Educação: Wellington Dias adia retorno de aulas no Piauí

O governador Wellington Dias anunciou, nesta sexta-feira (04), que as aulas da rede estadual por causa do aumento da Covid-19. As aulas, que iriam iniciar no dia 07 de fevereiro, serão adiadas para o dia 03 de março.



A decisão foi tomada com base nas recomendações do Comitê de Operações Emergenciais (Coe), que aponta a previsão de um pico de casos nos dias 21, 22 e 23, e será oficializada em decreto, que deve ser publicado ainda nesta sexta-feira. O chefe do Executivo estadual pede que os Municípios, as universidades e a rede privada sigam na mesma orientação.

“O adiamento é para garantir as condições de evitar riscos para todas as pessoas que atuam na nossa rede. A medida faz parte do controle da circulação de pessoas, e sei que não agrada, mas é necessária. Ao mesmo tempo, estamos recomendando que os Municípios, o Governo Federal em sua rede de educação e nas escolas privadas possamos trabalhar, ou de forma virtual ou com adiamento do início das aulas, na mesma linha do Estado e, com isso, salvar vidas”, afirmou Wellington Dias.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, ressaltou que, apesar da expectativa pelas aulas presenciais por parte dos profissionais e estudantes, neste momento, é importante evitar o contágio.

“Fizemos um trabalho de preparação do ano letivo na expectativa que fosse possível chegar em fevereiro e iniciar as aulas 100% presencial. Agora, nos deparamos com o relatório do Coe, que traz evidências científicas apontando um pico de transmissibilidade. Então, é muito importante, nesse momento, a gente se preparar e reduzir o contágio e a aglomeração. Por isso, adiaremos as aulas presenciais, que iriam iniciar em fevereiro e agora será em março, o que não significa que a Secretaria de Educação ficará parada, vamos fazer Busca Ativa, formação de professores, alinhamento pedagógico, fazer novas parcerias e com certeza teremos um ano muito intenso no que diz respeito à educação”, ressaltou o gestor da Seduc.

O Governo do Estado continuará ainda com as ações para controlar a Covid-19 no Piauí. Além do decreto em vigência com as medidas sanitárias, serão mantidos os trabalhos nas barreiras sanitárias no Piauí e nas divisas com o Maranhão, do Programa Busca Ativa, bem como a ampliação de leitos e investimentos em testagem e vacinação.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, as medidas seguem as orientações acordadas pelo Fórum dos Governadores do Brasil para evitar a circular de pessoas e, assim, maior transmissibilidade. Dias frisou que a prioridade é a vacinação.