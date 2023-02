Polícia Civil busca suspeito de envolvimento na morte de Nicolau Waquim; veja foto

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade de Timon (MA) divulgou a imagem de mais um suspeito envolvido no assassinato de Nicolau Jorge Elias Terceiro Waquim, morto a tiros dentro da própria casa em novembro de 2022. O suspeito se chama Victor Samuel Medina Silva, de 19 anos, e possui um mandado de prisão em aberto.

"Medina", de 19 anos, está foragido da justiça e é suspeito de participar do assassinato de Nicolau Waquim (Foto: Divulgação/Polícia Civil de Timon)

Segundo informações da Polícia Civil, o indivíduo é mais conhecido como “Medina” e já havia sido preso no início do ano após cumprimento de mandado em sua residência, onde foram apreendidos revólver e munições. O suspeito foi solto ao realizar o pagamento da fiança e atualmente encontra-se foragido da justiça.

A Polícia Civil destaca que qualquer informação sobre o suspeito deve ser comunicada à DHPP através do número (99) 9 9150-3777 ou em outras unidades policiais.

Relembre o caso

Nicolau Waquim, sobrinho da ex-prefeita de Timon e atual deputada estadual do Maranhão Socorro Waquim, foi assassinado a tiros dentro de sua casa no bairro Bela Vista, na cidade de Timon (MA). A vítima estava na cozinha quando foi atingida pelos disparos. O crime aconteceu por volta de 1h da madrugada do dia 18 de novembro.

Nicolau Waquim foi morto a tiros no dia 18 de novembro de 2022 (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Em janeiro de 2023, um empresário chamado Alberto Ribeiro Soares Filho foi preso acusado de estar envolvido no assassinato. O homem, que era ex-sócio de Nicolau, já foi pré-candidato a deputado estadual.

Na época da prisão de Alberto Filho, o delegado Otávio Chaves, titular do DHPP de Timon, informou que mais pessoas seriam presas pelo crime.

