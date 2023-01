Empresário envolvido na morte de Nicolau Waquim é preso em Teresina

O empresário Alberto Ribeiro Soares Filho foi preso nesta sexta-feira (27) acusado de estar envolvido no assassinato de Nicolau Waquim, morto a tiros dentro da própria casa em novembro de 2022, em Timon. Alberto Filho era ex-sócio de Nicolau e já foi pré-candidato a deputado estadual.



Alberto Ribeiro Soares Filho, preso acusado de envolvimento na morte de Nicolau Waquim (Foto: Reprodução/Redes sociais)



De acordo com o delegado Otávio Chaves, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Timon, o suspeito foi localizado na região do Horto Florestal, zona Leste de Teresina. Ainda não se sabe exatamente se o empresário foi o mandante ou executor do crime. “Trabalhamos bastante para poder localizá-lo e hoje finalmente conseguimos efetuar a prisão. Ainda estamos apurando o tipo de envolvimento no crime, mas não podemos detalhar para não atrapalhar a investigação”, explica o delegado.

Delegado Otávio Chaves comenta sobre prisão de suspeito (Foto: Jailson Soares/ODIA)

A investigação teve início em novembro do ano passado e, segundo Otávio Chaves, ainda há pessoas a serem presas. O delegado comenta que a motivação do crime está sendo investigada e acredita que esteja relacionada à questões financeiras. “Temos muitas provas e muitos materiais foram colhidos. Tem bastante gente envolvida no assassinato. Existe a possibilidade de a motivação ter sido financeira, pois o dinheiro está envolvido na maioria dos crimes, mas isso ainda será especificado”, destaca.

Relembre o caso

No dia 18 de novembro de 2022, o empresário Nicolau Jorge Elias Terceiro Waquim, sobrinho da ex-prefeita de Timon e atual deputada estadual do Maranhão Socorro Waquim, foi morto a tiros dentro de casa no bairro Bela Vista, na cidade de Timon, no Maranhão. A vítima estava na cozinha de casa quando foi atingida pelos disparos. O crime aconteceu por volta de 1h da madrugada.

Nicolau Waquim foi morto a tiros em novembro do ano passado (Foto: Reprodução)

O empresário não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do crime. A irmã dele, que também estava na residência, não foi atingida. A suspeita é que Terceiro Waquim tenha sido vítima de execução.



