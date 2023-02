VÍDEO: vítima reage a tentativa de assalto e atira em suspeitos no Lourival Parente

Uma tentativa de assalto frustrada terminou em troca de tiros na noite desta segunda-feira (27) no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. Segundo a PM, a vítima seria um policial, que resistiu à abordagem dos suspeitos e atirou contra eles. Um dos assaltantes ficou ferido e foi preso, mas os outros dois conseguiram fugir. O caso aconteceu por volta das 19h.



Câmeras de segurança registraram o momento do ocorrido. As imagens mostram a vítima entrando na residência com o carro. Os suspeitos chegam logo atrás em um veículo modelo Corsa Classic de cor prata e tentam entrar na casa também, mas o portão acaba fechando. Um deles, tajando camisa vermelha, desce pelo lado do passageiro com a arma em punho. Do lado de dentro é possível ver o dono da residência atirando contra os assaltantes. Um deles revida os tiros de dentro do carro.



Foto: Reprodução

Um segundo suspeito também desce do veículo. Assim como o comparsa, ele traja camisa vermelha e sai correndo pela calçada. O rapaz que fica para trás tenta, então, entrar no carro novamente pela porta do motorista, mas não consegue e também foge correndo. A troca de tiros continua entre vítima e o suspeito que dirigia o carro até que ele é atingido ao tentar abrir a porta.

Policiais do 6º BPM, que atende à região, estiveram no local para colher as primeiras informações. De acordo com o relatório da ocorrência, o suspeito foi atendido por uma ambulância do SAMU e conduzido para a Central de Flagrantes. O veículo utilizado por ele e os comparsas para praticar a tentativa de assalto havia sido roubado na tarde de ontem (27) em Teresina.

A polícia não informou o nome do suspeito que foi preso e nem se já tem a identificação dos outros dois que fugiram. PM’s fizeram diligências na região, mas não foi efetuada nenhuma prisão nova a respeito do caso.

