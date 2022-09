Timon: Bombeiros retomam buscas por desaparecidos em afogamento no rio Parnaíba

O Corpo de Bombeiros retomou por volta das 6h30 da manhã de hoje (05) as buscas pelas vítimas do afogamento ocorrido na tarde de ontem (04) no Rio Parnaíba. O caso aconteceu em Timon onde uma família banhava no rio em um momento de lazer e três pessoas acabaram desaparecendo nas águas. As vítimas eram parentes.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Um corpo já foi localizado por populares ainda neste domingo e hoje o Corpo de Bombeiros continua na busca pelas outras duas vítimas. Além de uma embarcação, a equipe conta com mergulhadores. O ponto de apoio aqui em Teresina é na altura do Iate Clube, local de fácil acesso ao rio. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados, mas se sabe que se tratam de um homem e uma mulher adultos e uma criança.

Este é o segundo caso de afogamento registrado no Rio Parnaíba nos últimos dias. Há uma semana, cinco crianças de uma mesma família também desapareceram no rio enquanto tomavam banho em uma coroa no município de Nazária. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma delas teria se afogado e os demais foram pulando no rio para tentar salvá-la. As mães também chegaram a entrar na água, mas foram socorridas por um pescador.

As buscas pelos corpos dos desaparecidos duraram três dias. As vítimas eram irmãos e primos.

