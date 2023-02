Mãe mata bebê após dormir por cima dele e é acusada de homicídio culposo no Sul do Piauí

Uma mulher que não teve a identidade revelada foi acusada de homicídio culposo após dormir por cima de seu bebê, de apenas dois meses, e acabar matando-o por asfixia. O caso ocorreu no Povoado Pratinha, a 90 km do município de Uruçuí, na noite de terça-feira (31). Informações da polícia dão conta de que a mãe da criança estaria embriagada no momento do ocorrido.

De acordo com o delegado Natan Cardoso, que está responsável pelo caso, a mulher passou por uma audiência de custódia e deve responder em liberdade. Ele afirma que a equipe de polícia foi acionada por volta das 22h30 de terça. “A mãe chegou em casa embriagada e dormiu por cima do bebê. Nós encaminhamos o corpo da criança ao exame e foi constatado que ela acabou falecendo sufocada”, disse o delegado.

O delegado conta ainda que, apesar de o pai não ter envolvimento com a morte do bebê, ele foi autuado por lesão corporal, tendo em vista que a genitora da criança alegou ter sofrido agressões físicas pelo mesmo e o exame corporal constatou uma lesão. “Nós ouvimos os familiares que estavam presentes na residência no momento do ocorrido. O pai do bebê chegou a fugir, mas foi localizado e autuado pela Lei Maria da Penha”, comenta.

A mãe da criança aparentou estar abalada com o caso. “Ela chorou algumas vezes. O judiciário entendeu que não havia a intenção de matar e ela deve responder em liberdade”, concluiu o delegado Natan Cardoso.

