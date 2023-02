Caso Janaína: decretado segredo de justiça em investigação sobre estudante morta na UFPI

A Central de Inquéritos de Teresina decretou segredo de justiça no caso da investigação do assassinato de Janaína da Silva Bezerra. A estudante foi encontrada morta com sinais de violência sexual dentro do campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI) na manhã do último sábado (28). O suspeito do crime, Thiago Mayson da Silva Barbosa, está preso.



Em conversa com o Portalodia.com, o advogado da família de Janaína, Francisco Filho, explicou que o segredo de justiça é comum em casos de crime sexuais.

“Era para ter sido decretado desde o início do inquérito em razão da matéria conter um crime contra os costumes, um crime sexual. Todo crime sexual necessariamente tramita em segredo de justiça e não sei por qual o motivo o flagrante ficou aberto. A lei traz esse sigilo como forma de proteger a vítima deste tipo de crime para que não se venha a público fatos que depreciem ainda mais sua imagem ou de sua família”, discorreu o advogado.

Francisco Filho explicou que o decreto de segredo de justiça não implica em nenhuma mudança nos procedimentos de investigação. Segundo ele, a polícia deve encerrar o inquérito até a próxima segunda-feira (06). Até lá, ainda estão sendo aguardados alguns resultados de exames periciais que vão ser anexados no relatório a ser remetido ao Ministério Público.

“Queremos justiça e estamos lutando para isso. Para que quem fez isso à Janaína pague pelo crime que cometeu e que a família encontre algum conforto com a resposta para o caso”, finaliza o advogado.

