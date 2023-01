Estudante é encontrada desacordada na UFPI, é socorrida e morre no hospital

Uma estudante, que ainda não teve a identidade confirmada, foi encontrada desacordada dentro do campus da Universidade Federal do Piauí na manhã deste sábado (28). A vítima foi encontrada por um segurança da universidade nas proximidades do bloco onde está instalado o Diretório Central dos Estudantes (DCE). A jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Primavera, na zona Norte de Teresina, mas veio a óbito na unidade de saúde.

Até o momento não há maiores informações sobre as circunstâncias ou a causa da morte. A suspeita é de que a vítima seja estudante do curso de Jornalismo, mas a informação ainda não foi confirmada pela universidade.

A reportagem do O DIA entrou em contato com a UFPI que informou que ainda está apurando o ocorrido. O 9º Batalhão da Polícia Militar também foi procurado pela reportagem, mas informou que a ocorrência ainda está em andamento e não pode dar mais informações sobre o caso.

O Diretório Central dos Estudantes da UFPI (DCE UFPI) divulgou uma nota confirmando a morte da estudante.

O Diretório Central dos Estudantes da UFPI (DCE UFPI) vem por meio desta nota tornar público a confirmação de falecimento de uma estudante nas dependências da Universidade Federal do Piauí (UFPI) hoje (27).



A Direção da atual Comissão Gestora tomou conhecimento por informações nas redes sociais nesta manhã e logo em seguida entrou em contato com a Universidade para confirmação do ocorrido No entanto, ainda não há informações sobre identidade da vítima, sobre as circunstâncias do ocorrido ou quaisquer informações que elucidem a causa da morte.

As informações iniciais que temos é que hoje, pela manhã, a vitima, estudante de Jornalismo da UFPI, foi encontrada desacordada por um profissional da instituição e, logo em seguida, encaminhada para o hospital. A ocorrência foi feita dentro do Centro onde fica o DCE.

As calouradas que ocorrem no espaço em frente ao DCE é cedida pelo Diretório para que os estudantes, centros acadêmicos (CAs) e coletivos que compõe a Universidade possam ter uma forma de integração entre cultura e arte ao ensino, como também autofinanciamento coletivo dos Estudantes para subsidiar projetos estudantis.

O debate de segurança na UFPI, embora lamentavelmente tenha chegado a esse ponto, não é novidade para o DCE. No último ano (2022), nós, junto com os CAs, buscamos fomento de iniciativas que garantissem minimamente segurança dentro do Campus Ministro Petrônio Portela.

No final do ano, em debate de semanas, conseguimos uma Comissão para dar início neste ano o atendimento a estudantes que sofrem com assédio na Universidade. Temos nítido, no entanto, que esse não é o máximo que a Administração Superior possa fazer para sanar a situação que ocorre hoje, sabemos que o debate de segurança na Universidade passa por um debate patrimônio e não de vida dos estudantes, e também que esse debate não acontece só na Universidade, mas no mundo que é cercado por uma super estrutura de violência.

O DCE se coloca a disposição para ajudar no que for preciso a família da vítima e também presta solidariedade aos amigos e a todo o corpo estudantil.

Nesse momento tão triste, de luto coletivo, nós estamos comprometidos em fazer todos os debates necessários para que nossa Universidade seja segura para todo o corpo estudantil.

