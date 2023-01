Caso Janaína: estudante da UFPI foi estuprada e teve pescoço quebrado, diz delegado

Em entrevista ao Portal O Dia, o delegado Francisco Costa, o Barêtta, informou que o laudo apontou que Janaína Bezerra da Silva, de 22 anos, morreu após ter sido violentada sexualmente e ter o pescoço quebrado. Segundo ele, após este laudo, a natureza do crime foi definida, sendo classificado como homicídio qualificado e estupro.

“Agora, definido a natureza do crime, o acusado vai responder por este homicídio qualificado e estupro. A perícia esteve ontem mesmo lá e levantou detalhes do crime. Os rastros de sangue ajudaram a revelar a dinâmica do crime”, disse o delegado. Ainda segundo Barêtta, tanto Janaína quanto o acusado do crime passaram a noite dentro da sala do Departamento de Matemática, e por volta das 9h da manhã ele foi visto por seguranças da universidade saindo da sala e com ela no braço desacordada, procurando socorrê-la. “Foram os seguranças da universidade que ligaram para o SAMU para levarem ela para o atendimento médico” detalhou.

Laudo oficial

O Instituto de Medicina Legal do Piauí emitiu a Declaração de Óbito de Janaína da Silva Bezerra. A causa da morte aponta para "trauma raquimedular por ação contundente, ou seja, houve uma contusão na coluna vertebral a nível cervical, o que causou lesão da medula espinhal e a morte".

Segundo a legista, "a ação contundente pode ter sido causada por pancada, torcendo a coluna vertebral ou traumatizando, ação das mãos no pescoço com intuito de matar ou fazer asfixia, queda, luta, dentre outras possibilidades que estão sendo analisadas junto às investigações do caso". (Laudo na íntegra abaixo)

A estudante estava cursando o quarto período do curso de Jornalismo e, na noite de ontem, teria ido com uma amiga para a calourada que ocorria no Centro de Ciências da Natureza (CCN), nas proximidades do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Segundo a UFPI, o evento não foi autorizado pela administração da instituição.

Confira o laudo do IML na íntegra:

Em depoimento à Policia Civil, o acusado com as iniciais T. M. S. B afirmou que já conhecia a vítima e teriam “ficado” em outras ocasiões. O acusado disse que estavam em uma “calourada” na UFPI e que por volta das 2h convidou a jovem para seguirem a um corredor e em seguida se dirigiram a uma das salas de aula onde praticaram sexo consensual e que após a prática sexual a vítima teria ficado desacordada por duas ocasiões, sendo a última por volta das 4h. Ele alega que permaneceu ao lado do corpo da vítima durante toda a madrugada e solicitou socorro à segurança da Universidade por volta das 9h, que conduziu a vítima ao Hospital da Primavera, onde foi constatado o óbito.

A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do acusado, que encontra-se neste momento em audiência de custódia, pelos crimes de Feminicídio e Estupro. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP, foram adotadas todas as providências necessárias para o fiel esclarecimento do caso, com a realização de entrevistas e a realização de exames periciais, além de perícia no local do crime. O inquérito policial será concluído em até dez dias.

