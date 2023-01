Suspeito de matar estudante da UFPI após calourada tem prisão preventiva decretada

Thiago Mayson da Silva Barbosa, suspeito de assassinar a estudante da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Janaína da Silva Bezerra, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva na noite deste domingo (29). Segundo o juiz, há indícios suficientes que apontem para a autoria do crime, uma vez que a vítima passou as últimas horas de vida com o suspeito.



De acordo com o documento, Janaína Bezerra chegou ao Hospital do Bairro Primavera sem vida e com suspeita de violência, apresentando marcas de agressão no rosto e nos olhos, além de outras lesões compatíveis com o crime de estupro.

Foto: Arquivo pessoal

"No caso em tela, a liberdade do custodiado revela-se comprometedora à garantia da ordem pública, haja vista que os elementos dos autos indicam elevada periculosidade in concreto, a justificar com base na gravidade em concreto dos fatos a decretação da prisão preventiva. Ademais, o modus operandi do crime extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio, externalizando a gravidade concreta da conduta", diz o juiz.

Na decisão, o juiz revela que a vítima foi levada pelo próprio suspeito para o hospital. Contudo, após ser constatado o óbito da estudante, o suspeito foi preso em flagrante dentro da unidade de saúde pela suposta prática do delito de feminicídio por razões da condição de sexo feminino e estupro.

“Em que pese o autuado não possuir antecedentes criminais, não se pode olvidar que os delitos são de especial gravidade concreta, inclusive, perpetrados com violência física contra a vítima na condição de sexo feminino, a justificar com base na gravidade em concreto dos fatos a decretação da prisão preventiva”, analisa o magistrado.

Thiago Mayson é o principal suspeito de ter cometido o crime. Em seu depoimento à polícia, ele informou que conhecia a vítima e já havia ficado com ela em outra ocasião. Segundo o laudo cadavérico, Janaína Bezerra da Silva morreu após ter sido violentada sexualmente e ter o pescoço quebrado.

