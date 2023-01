Aluno do mestrado em Matemática da UFPI é suspeito de envolvimento na morte de estudante

Um aluno do Mestrado em Matemática da Universidade Federal do Piauí (UFPI) é o principal suspeito de envolvimento na morte da estudante de Jornalismo, Janaína Bezerra da Silva, de 22 anos, ocorrida neste sábado (28). O jovem, que não teve o nome revelado, estava com a estudante no momento em que ela foi encontrada desacordada por um segurança no bloco de Matemática, dentro do campus da UFPI de Teresina. Ele foi detido e conduzido pela PM à Central de Flagrantes de Teresina.

A principal suspeita é de que a estudante de Jornalismo tenha sido vítima de violência sexual. Segundo o relato de familiares, Janaína foi encontrada com várias lesões pelo corpo e com as roupas rasgadas. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal da Primavera, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



A estudante estava cursando o quarto período do curso de Jornalismo e, na noite de ontem, teria ido com uma amiga para a calourada que ocorria no Centro de Ciências da Natureza (CCN), nas proximidades do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Segundo a UFPI, o evento não foi autorizado pela administração da instituição.

O corpo da jovem já foi encaminhado ao IML e equipes da perícia da Polícia Civil estiveram no local do crime colhendo provas que podem levar à elucidação do caso. Apesar de ter ocorrido dentro de uma área federal, a morte da estudante deverá ser investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





