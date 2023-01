Caso Janaína: último poema falava de esperança; “Anseio o que o futuro tem pra mim”

“Anseio o que o futuro tem pra mim, mais ainda o que penso ter no presente istante, no mistério das dobras em que o destino dá”, as palavras abrem o último poema postado pela estudante Janaína Bezerra da Silva, morta após ter sido violentada sexualmente e ter o pescoço quebrado dentro do campus Petrônio Portella, na Universidade Federal do Piauí.



A jovem participava de uma “calourada”, realizada sem autorização da administração da universidade. Um aluno do Mestrado em Matemática da UFPI é o principal suspeito de envolvimento na morte da estudante de Jornalismo. O acusado encontra-se em audiência de custódia pelos crimes de Feminicídio e Estupro. FOTO: Arquivo Pessoal Em uma página chamada @mie.poesie Janaína compartilhava poemas de sua autoria e falava sobre a poesia afro brasileira. No último texto, publicado no último dia 02 de janeiro, a estudante falou sobre a esperança e o futuro que esperava viver: “Anseio o que o futuro tem pra mim mas ainda o que penso ter no presente istante no mistério das dobras em que o destino dá ou arranca fazendo parecer que foi meu algum dia do passado aponto pela hora que ele me devore por um enigma mal decifrado no momento me vivo e vivendo me viro as vezes me retiro na pausa, me celebro e vejo e vou com os pulmões arfando ao encontro do que me espera”

Leia Mais:

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no