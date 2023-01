Após morte de estudante, UFPI suspende aulas e atividades administrativas

A Universidade Federal do Piauí anunciou na tarde deste domingo (29) a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas do Campus de Teresina após o estupro e morte da aluna Janaína da Silva Bezerra . A jovem foi morta após ter sido violentada sexualmente e ter o pescoço quebrado dentro do campus Petrônio Portella, na Universidade Federal do Piauí. Janaína participava de uma “calourada”, realizada sem autorização da administração da universidade.

Um aluno do Mestrado em Matemática da UFPI é o principal suspeito de envolvimento na morte da estudante de Jornalismo. O jovem foi detido e o delegado pediu a prisão preventiva do acusado.

Por meio de nota na página oficial do órgão a universidade lamentou o crime.

Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) informa que estão suspensas na data de amanhã – 30 de janeiro de 2023, as atividades acadêmicas e administrativas no Campus de Teresina, em função do Luto Oficial decretado pela UFPI em memória da aluna Janaina da Silva Bezerra.



O momento é de solidariedade entre todos que compõem a comunidade acadêmica, profundamente consternados com o trágico falecimento de Janaina.



A Administração Superior informa ainda que tem prestado apoio contínuo à família da vítima, desde as primeiras horas após ocorrência do fato, com interlocução junto às autoridades de segurança do Estado e com providências para viabilizar velório e sepultamento.



