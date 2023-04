Ataques em escolas: denúncias poderão ser feitas pelo Disque 100 e Whatsapp; veja

Com o crescente número de ocorrências relacionadas a ataques em escolas e ameaças de ataques no Brasil, o Governo Federal decidiu ampliar os canais de denúncias. O objetivo é agir na prevenção deste tipo de crime. A partir de agora, o serviço Disque 100 passará a receber denúncias de ameaças de ataques a escolas.



As denúncias também podem ser feitas por Whatsapp através do número (61) 99611-0100. Os denunciantes podem enviar mensagens de texto, áudios, fotos, arquivos multimídia, links ou URL's que mostrem o teor da denúncia. É importante ressaltar que a pessoa que denunciar não precisa se identificar, ficando totalmente sob anonimato.



Foto ilustrativa: O Dia

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania orienta que o denunciante informe pelo menos os seguintes dados:

Local alvo da ameaça (se é uma creche, escola, universidade)

Dados do suspeito, se possível

Se a ameaça é feita em ambiente virtual ou não

Em caso de ameaça feita em ambiente virtual, o denunciante deve informar a rede social onde ela ocorre, site, endereço eletrônico, nome do usuário, URL do perfil em caso do Twitter, Instagram, Facebook e demais redes.

As informações prestadas serão encaminhadas para a polícia, Conselho Tutelar ou Polícia Federal. O encaminhamento destas denúncias ocorre em caráter de urgência às forças de segurança.

"A central está preparada para receber a denúncia em formulário próprio e encaminhá-la às autoridades policiais e ao Conselho Tutelar da região, bem como, nos casos em que sejam fornecidos dados de crimes cibernéticos, encaminhá-los à Polícia Federal", disse o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em nota.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública também possui um canal de denúncia exclusivo para o recebimento de informações de casos suspeitos de ataques em instituições de ensino. As denúncias estão sendo recebidas por meio de formulário disponível no site:http://www.mj.gov.br/escolasegura. Todos os conteúdos enviados são mantidos em sigilo.

No Piauí, Grupo de Trabalho atua na prevenção a ataques em escolas

Diante da ameaça de ataques em escolas no Piauí e depois que um aluno foi apreendido portando uma arma dentro de uma unidade escolar em Teresina, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) intensificou as políticas de prevenção e combate a este tipo de crime. Foi montada uma força tarefa composta por uma equipe multidisciplinar para dar suporte aos alunos e a toda a comunidade escolar, além de ter sido criado um Grupo de Trabalho para promoção da Segurança e Cultura de Paz nas escolas. Este grupo é coordenado pela Seduc em parceria com a Secretaria de Segurança.

"A ação, já em execução, envolve medidas emergenciais de cunho repressivo e protetivo, e também ações educativas, pedagógicas e estruturantes", explicou a Seduc em nota. A Educação convocou novos psicólogos e assistentes sociais e está capacitando agentes de portaria para reforçar os sistemas de vigilância nas escolas.

