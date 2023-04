Teresina vai investir R$ 20 milhões em câmeras e botões do pânico nas escolas municipais

Em virtude dos últimos acontecimentos que envolvem ameaças de massacres nas escolas de Teresina, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) vai instalar sistemas de videomonitoramento e botões do pânico em todas as escolas da rede municipal de ensino. Com a iniciativa, o Município deve investir mais de R$ 20 milhões para reforçar a segurança nas unidades de ensino.

A medida foi oficializada, na manhã desta quarta-feira (12), ocasião em que o prefeito Dr. Pessoa assinou a autorização da contratação da empresa responsável pela instalação dos equipamentos de segurança. A implantação do sistema de segurança se dá em cumprimento a Lei Municipal Nº 5.823/22, que obriga todas as creches e escolas da rede municipal de ensino a instalarem câmeras de segurança em suas dependências e em seus entornos.

(Foto: Reprodução/Prefeitura de JoinVille)

Segundo o secretário Municipal de Educação, Nouga Cardoso, o monitoramento por câmeras será feito 24 horas, através de duas centrais, instaladas na sede da Guarda Civil Municipal (GCM) e no Centro de Controle Operacional de Teresina (CCO), situado na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans).

“O videomonitoramento terá reconhecimento facial e botão de pânico, vários botões de pânico instalados em todas as escolas, que, em caso de necessidade, dispararão um alarme na Guarda Municipal e também no CCO, que vai monitorar toda a cidade de Teresina interligado também com a Polícia Militar”, explicou Nouga Cardoso.

O secretário Municipal de Governo, Michel Saldanha, ressaltou que essa iniciativa da prefeitura vai trazer mais segurança não só aos professores e alunos, mas também para as famílias, pais, mães e responsáveis, que agora poderão deixar suas crianças nas escolas com mais tranquilidade, considerando a onda de insegurança que vem assolando o país.

“Hoje o prefeito está autorizando a contratação da empresa para efetivação do videomonitoramento em todas as escolas do município de Teresina, tanto da rede urbana, quanto da rede municipal, na perspectiva de que possamos viabilizar um ambiente mais seguro aos professores, alunos e as famílias que deixam seus filhos nas escolas, para que saiam de lá com a tranquilidade de que eles estarão seguros”, ressaltou Michel Saldanha.

Prefeitura de Teresina

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no