Obra do viaduto do Mercado do Peixe deve ser concluída em setembro

A obra de construção do viaduto do Mercado do Peixe, na zona Sudeste de Teresina, deve ser concluída até o mês de setembro deste ano, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão que executa os serviços.

O prazo foi dado nesta segunda-feira (11/07) ao senador Elmano Férrer durante visita técnica do parlamentar que é o autor dos recursos da obra. Elmano reforçou que um dos lados já está finalizado e o outra etapa segue em ritmo acelerado para a conclusão.

Foto: Divulgação

"Nós destinamos R$ 30 milhões em emendas para execução dos viadutos e lutamos muito contra as burocracias para que essa obra seja entregue aos teresinenses. Sei da importância dessa intervenção para moradores da zona leste, do Dirceu e para os mais de 33 mil veículos que passam diariamente no local", disse o senador.

Elmano Férrer pontuou que as obras Rebaixamento da Av. João XIII já estão iniciadas e que as obras do contorno rodoviário irão proporcionar mais fluidez ao trânsito na capital. "É o maior conjunto de obras de mobilidade que Teresina já viu, incluindo a construção do Viaduto do Mercado do Peixe, Rebaixamento da Avenida João XXIII, além de outros viadutos e intervenções como a duplicação de um trecho urbano da BR-343 entre a Ladeira do Uruguai e a ponte sobre o rio Poti, no Conjunto Tancredo Neves", destacou Elmano Férrer.

