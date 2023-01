“Não acredito nessa história”, diz militante sobre caneta usada por Lula custar R$ 6 mil

O piauiense Fernando Menezes, que diz ter dado a caneta usada por Lula para assinar o termo de posse como presidente da República, afirmou, em entrevista coletiva, que não acredita na informação veiculada de que a caneta usada no último domingo (01º), pelo atual presidente, é da marca alemã Montblanc e custa cerca de R$ 6 mil. “Eu não acredito que é [da marca Montblanc]. As pessoas inventam muita coisa”, afirma.



Segundo Fernando, o objeto usado por Lula é o mesmo comprado por ele há mais de 30 anos em uma “bodega” na cidade de Picos. “Eu estava na cidade de Picos, estava com muita febre e entreguei nessa bodega para tomar um conhaque com limão. Foi quando eu vi essas canetas amarradas em uma linha americana e comprei. A caneta foi mais barata que a dose de conhaque. Quando vim para Teresina e vi o Lula, dei a caneta a ele e disse que era pra assinar o termo de posse como presidente”, lembra.

O petista conta ainda que a caneta comprada em Picos não era comum, mas diz não lembrar exatamente o modelo. O militante revelou ainda que tem recebido muitas críticas desde que a história passou a ser veiculada na imprensa nacional e que muitas pessoas duvidam que a caneta continue a funcionar mais de 30 anos depois.

"Quando o Lula falou na caneta, eu apaguei, não consegui me mexer, porque a história da caneta é verdade. Tenho a foto dele anotando o nome das pessoas do Piauí em cima do caminhão. Eu sei que o Lula disse que recebeu a caneta de um piauiense em 89, e esse piauiense fui eu. A homenagem não foi para mim, foi para o povo do Piauí. [Apesar disso] Vou continuar cobrando do Lula para que a gente acabe com a pobreza, principalmente no Piauí", reitera.

