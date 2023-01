Quem deu a caneta ao Lula? Piauienses disputam autoria do presente dado em 1989

A caneta usada por Luiz Inácio Lula da Silva para assinar o termo de posse em seu terceiro mandato como presidente da República tem gerado repercussão no Piauí. Lula assinou o documento com uma caneta que disse ter ganhado de um cidadão piauiense no ano de 1989 durante ato de campanha no Estado. Desde então, muito tem se especulado sobre a identidade do piauiense a presentear o presidente com a histórica caneta.



O jornalista Kenard Kruel é um dos piauienses que diz ser o verdadeiro dono da caneta. Segundo ele, o objeto foi dado ao atual presidente em um bar ao lado da Igreja São Benedito. Na época, o então candidato à presidência estava na Capital para fazer um comício. Na história, a caneta teria sido usada para assinar um autógrafo para Lourdes Melo, quando esta tentou vender um jornal a Lula.

Foto: Reprodução

“Lula nunca andou com nada no bolso. Não tinha uma caneta para assinar a folha de papel entregue pela Lourdes Melo. Eu, ao contrário, tenho uma coleção de mais de 5 mil canetas. Pois bem, Lula viu uma e se engraçou dela e pediu: ‘Companheiro, passe esta caneta aqui para eu assinar o autógrafo da companheira Lourdes Melo’. Assinado o autógrafo, ele foi devolvê-la, mas eu não a recebi, dizendo: ‘Companheiro, quando você ganhar a Presidência da República e for assinar o termo de posse, assine com esta caneta. Será uma grande homenagem ao Piauí, que muito ama você’. Lula bastante emocionado prometeu que sim”, conta o jornalista.

Em entrevista à imprensa, Fernando Menezes, militante do PT e natural da cidade de Altos, disse ser ele o cidadão piauiense a entregar a caneta a Lula naquele ano de 1989. Fernando lembra que deu o objeto ao petista em uma caminhada por Teresina. O altoense rememora que, na época, já tinha confiança de que Lula um dia seria presidente da República e deu a caneta a ele para que a usasse no termo de posse.

Foto: Arquivo pessoal

Além destes, outros nomes de piauienses também estão surgindo reivindicando para si a autoria do presente entregue a Lula. Contudo, apesar das especulações, o Partido dos Trabalhadores (PT) no Piauí informou que amanhã (03), às 9h, Fernando Menezes dará uma entrevista coletiva contando toda a história e sendo apresentado como o verdadeiro dono da caneta usada por Lula para assinar o termo de posse.

