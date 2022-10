“Nossa luta é para que todos possam votar”, diz Rafael Fonteles sobre blitz ilegais da PRF

O governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, esteve em reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para esclarecer as denúncias de operações ilegais realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mesmo após determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proibiu qualquer blitz que atrapalhasse o fluxo de eleitores neste domingo de eleições.

Rafael Fonteles cobra autoridades sobre operações ilegais da PRF no domingo de eleições (Foto: Arquivo O DIA)

No Piauí, eleitores deram conta de diversos pontos onde estariam ocorrendo barreiras e intimidações por parte dos policiais. De acordo com Rafael Fonteles, foram registradas ocorrências nos municípios de São José do Divino e Geminiano. Além disso, internautas também relataram estar ocorrendo blitz entre Teresina e Timon, e no município de Jacobina.

“Pessoalmente recebi cerca de oito denúncias, mas devem ter muito mais. Todas elas já foram transmitidas ao TRE e irei falar com o superintendente da PRF para que as providências sejam tomadas, no sentido de garantir que a determinação do ministro Alexandre de Moraes seja cumprida e não haja nenhuma operação que impeça intimide os eleitores”, destaca.

Ainda segundo Fonteles, as autoridades responsáveis estão verificando se todas as blitz ilegais já foram cessadas. “Estamos fazendo a nossa parte para garantir que nessa uma hora e meia que resta às pessoas votem. Nossa luta é para que todos possam votar e ninguém seja atrasado em sua votação”, acrescenta.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Francisco Filho/ O DIA TV