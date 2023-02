“Número de piauienses mortos em São Paulo pode chegar a nove”, diz Wellington Dias

Cinco piauienses perderam a vida na tragédia das enchentes no litoral norte de São Paulo, mas esse número pode ser ainda maior. É isso o que afirma o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em um vídeo obtido com exclusividade pela O Dia TV. Segundo Wellington, número de piauienses mortos em São Paulo pode chegar a até nove.



A tragédia das enchentes em São Sebastião já deixa mais de 50 mortos. Equipes chefiadas por Wellington Dias e pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Osmar Júnior, estiveram no município acompanhando todo o trabalho de resgate às vítimas e reestruturação da cidade.

O Ministério do Desenvolvimento Social firmou uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Sebastião, com o Governo de São Paulo e com o Governo do Piauí para atuar na assistência emergencial às vítimas e suas famílias.

“Estamos acompanhando e dando apoio para que a gente possa ter o desembaraço e as condições de apoio à família. Aqui, estamos cuidando para dar assistência emergencial e, paralelo a isso, tem a parte estrutural já restabelecendo a energia, a situação das rodovias, habitação e todo o acompanhamento e apoio”, explicou Wellington Dias.



Wellington Dias falou sobre a tragédia em São Paulo que tirou a vida de cinco piauienses até o momento - Foto: Reprodução

As vítimas piauienses da tragédia no litoral norte de São Paulo foram identificadas como sendo: Adriel de Sousa Costa (pai), Maria dos Santos Gomes da Conceição (mãe) e Adrian José da Conceição Costa (filho), de 11 anos. O outro filho do casal, Alife Miguel da Conceição Costa, 2 anos, foi encontrado com vida pelas equipes de resgate.

Um casal de primos piauienses que estavam em locais diferentes no momento dos deslizamentos também morreu. São eles: Ariosvaldo Paes Landim, 45 anos; e a Beatriz Farias Macedo, 26 anos.

Com informações de Edna Maciel, da O Dia TV