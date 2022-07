32 cidades piauienses estão sob alerta para baixa umidade do ar

Pelo menos 32 municípios localizados no Sul do Piauí estão em alerta para perigo potencial de baixa umidade do ar. O aviso meteorológico gerado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que há probabilidade da ocorrência de queimadas e de danos à saúde físicas das pessoas, sobretudo riscos ao sistema respiratório.



De acordo com o alerta que foi emitido neste sábado (09), a umidade relativa do ar nas cidades do Sul do Piauí deve variar entre 30% e 20%, o que está abaixo do que é considerado pela OMS como o nível ideal para o corpo. A Organização Mundial da Saúde estabelece que a umidade relativa do ar deva ficar entre 60% e 80% para que não haja danos ao organismo.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O Inmet traz algumas orientações para os moradores da região Sul piauiense para evitar problemas de saúde devido à baixa umidade do ar: beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e em caso de necessidade, o cidadão pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 para obter mais informações.

O alerta de perigo de baixa umidade do ar vale até as 17 horas deste sábado (09).

Confira abaixo os municípios piauienses que estão na área do aviso emitido pelo Inmet.

Alvorada do Gurguéia

Avelino Lopes

Baixa Grande do Ribeiro

Barreiras do Piauí

Bertolínia

Bom Jesus

Canto do Buriti

Caracol

Colônia do Gurguéia

Corrente

Cristalândia do Piauí

Cristino Castro

Curimatá

Currais

Eliseu Martins

Gilbués

Guaribas

Júlio Borges

Manoel Emídio

Monte Alegre do Piauí

Morro Cabeça no Tempo

Palmeira do Piauí

Parnaguá

Redenção do Gurguéia

Riacho Frio

Ribeiro Gonçalves

Santa Filomena

Santa Luz

São Gonçalo do Gurguéia

Sebastião Barros

Sebastião Leal

Uruçuí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no