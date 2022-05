Acidente com três caminhões deixa BR-135 parcialmente interditada no Sul do Piauí

Uma colisão envolvendo três caminhões deixou a rodovia BR-135 parcialmente interditada na altura de São Gonçalo do Gurgueia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), um caminhão modelo Scania tentou ultrapassar um outro caminhão modelo Wolksvagen quando colidiu frontalmente com outro veículo que seguia em sentido contrário. O motorista do caminhão que tentou a ultrapassagem fugiu do local.



Após bater de frente com o outro caminhão, o Scania colidiu com a lateral do Wolksvagen e tombou em cima da proteção metálica da rodovia. Segundo o relatório da PRF, o condutor do caminhão Scania que causou o acidente não foi identificado porque fugiu do local. Já o motorista do caminhão que bateu de frente com ele tem 40 anos e sofreu lesões leves. O motorista do Wolksvagen tem 31 anos e saiu ileso.



Foto: Reprodução/Bom Jesus News

Os testes de alcoolemia realizados nos dois condutores que permaneceram no local resultaram negativo para embriaguez. A PRF acionou a Polícia Militar de São Gonçalo do Gurgueia para auxiliar no isolamento do local e na orientação aos motoristas que transitavam pela região. Isso porque a pista ficou parcialmente interditada com apenas uma faixa livre.

O acidente ocorreu na manhã deste domingo (29), mas até a manhã de hoje (30), os caminhões ainda não foram retirados e ainda não previsão para isso já que será preciso usar um guindaste que só as equipes de salvamento de Teresina e Barreiras possuem.

A PRF se encontra no quilômetro 554 da BR-135 sinalizando a pista.

