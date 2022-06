Adolescente de 14 anos morre de Chikungunya no Piauí; primeira morte em 2022

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde -CIEVS, confirmou a primeira morte por Chikungunya no Piauí em 2022. Os últimos óbitos pela doença foram confirmados em 2018, quando seis casos foram contabilizados.



A morte foi registrada no dia 03 de junho no Hospital Regional Justino Luz, em Picos. O paciente era um adolescente de 14 anos do município de Jaicós. “Infelizmente perdemos uma vida para esta doença, que já registrou um crescimento de 5.417,7% no número de casos este ano. O material colhido pelo hospital foi enviado ao Lacen-PI para a investigação, que liberou o resultado positivo hoje para o nosso centro de vigilância”, disse a coordenadora de Epidemiologia da Sesapi, Amélia Costa.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com o Boletim da 21ª Semana Epidemiológica, o estado do Piauí apresentou um aumento de 5.417,7% nos casos de Chikungunya, em comparação com o mesmo período do ano passado. As seis mortes registradas em 2018 foram nas cidades de Matias Olímpio, São João do Piauí, São Julião e Teresina.

Outra doença, que também é ocasionada pelo Aedes Aegypti, que vem preocupando o estado é a dengue, que contou com um crescimento de 765,8% e 10 mortes registradas somente neste ano. “Precisamos intensificar a limpeza das nossas casas e quintais, e também cobrar tal atitude de nossos vizinhos, pois a dengue e a Chikungunya, infelizmente estão tirando vidas. E esses cuidados são essenciais para eliminarmos os criadouros do mosquito”, reforça à coordenadora.