Dengue: Piauí estabelece grupos prioritários para diagnóstico da doença

O Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí (Lacen-PI) estabeleceu grupos prioritários para diagnóstico de arboviroses, como dengue e chikungunya. A medida se deu devido à escassez de kits no mercado nacional e internacional para a realização dos testes.

De acordo com o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios da Sesapi, Herlon Guimarães, a falta dos materiais se deu, principalmente, por conta da falta de fornecedores. Sem os insumos necessários, foi preciso adotar critérios de seleção e análise das amostras.



Piauí estabelece grupos prioritários para diagnóstico de dengue e outras arboviroses (Foto: Roberta Aline/Governo do Piauí)

“O Ministério da Saúde realiza a compra desses kits que são utilizados nos exames para diagnosticar as arboviroses. A falta desses materiais no mercado se deu por conta da guerra na Ucrânia e a crise na Ásia. Assim, mesmo que as secretarias estaduais realizassem as compras, não teria como adquirir tais insumos, pois há falta de fornecedores. Então, foi solicitado aos Lacens, de todo Brasil, que adotem critério para análise das amostras coletadas”, afirma o superintendente.

Serão priorizados pacientes hospitalizados com sintomas graves, gestantes ou óbitos supostamente causados pela doença. Segundo o Lacen, os grupos prioritários serão testados até a normalidade do fornecimento dos insumos por parte do Ministério da Saúde.



“O Ministério da Saúde comunicou aos laboratórios que até a primeira quinzena do mês de maio enviará uma nova remessa dos kits, porém até a normalização da situação é necessário manter os critérios de análises”, afirma Herlon Guimarães.



Crescente número de casos têm aumentado demanda por diagnósticos

A alta demanda por diagnósticos, após o crescimento de 610% do número de casos de dengue e 4.179,3% do número de pessoas com Chikungunya no Piauí este ano, também influenciou na utilização dos kits, que estavam disponíveis no laboratório, onde estão sendo realizados, em média, 864 testes para diagnóstico das arboviroses.



Em 2022, casos de dengue do Piauí cresceram em 4.179,3% (Foto: Arquivo O Dia)



“Nesse momento de fragilidade, devemos utilizar critérios mais específicos para direcionar os casos notificados para diagnóstico laboratorial. Nossas equipes de saúde estão programadas para diagnosticar de forma clínica a sintomatologia, e se houver a necessidade de exames para diagnosticar outras formas da doença, existem outros marcadores de forma bioquímica, que nossos profissionais médicos estão já acostumados a solicitar”, lembra o superintendente.



Para ajudar a rede básica de saúde na coleta precisa dos exames, que trazem o diagnóstico das arboviroses, a Secretaria de Estado da Saúde, através do Lacen-Pi, vai realizar capacitação com os profissionais sobre todas as etapas do processo. “Estamos preparando esta capacitação para que os profissionais de saúde possam estar fazendo a retirada do material de forma precisa e no tempo correto. Assim obteremos um diagnóstico preciso das doenças”, destaca Herlon Guimarães.

Adriana Magalhães