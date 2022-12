Aeroporto de São Raimundo Nonato terá voos regulares; pouso inaugural será dia 10

A partir do dia 15 de dezembro, a Azul Linhas Aéreas passa a operar voos regulares para a cidade de São Raimundo Nonato. A região guarda o Parque Nacional Serra da Capivara, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade por ser considerado o berço da civilização sul-americana, já que a área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América.

De acordo com a companhia aérea, a nova rota acontecerá com dois voos semanais, às quintas e domingos, e vai conectar São Raimundo Nonato a Petrolina e Recife, no Pernambuco. Os voos da Azul serão realizados por aeronaves ATR 600, com capacidade para transportar 70 passageiros. A venda das passagens iniciaram ainda em junho deste ano, no site oficial da companhia.

O secretário de Estado do Turismo, Marcelo Costa, frisa a articulação conjunta do Governo e Prefeitura, e destaca que essa conquista trará grande retorno para o desenvolvimento da economia local. “Vamos encerrar esse ano de 2022 com esse grande presente para o setor do turismo. Temos uma grande potência e o mundo precisa conhecer mais as nossas riquezas. A possibilidade de voos regionais impacta diretamente no fortalecimento da economia como um todo e também do turismo, um dos grandes pilares do estado”, comemora o gestor, reforçando que a nova base será a terceira da companhia no estado do Piauí, que já conta com voos para Parnaíba e para a capital, Teresina.

“Fico muito feliz em poder estar vendo esse sonho se concretizando. Há anos a população de São Raimundo Nonato e região, em especial a Dra. Niède Guidon, tem esse desejo de desenvolver nosso território, o território da Serra da Capivara e são anos de luta”, comemorou a prefeita do município, Carmelita Castro.

Voo inaugural

O voo inaugural acontecerá no próximo sábado (10) e contará com as presenças de autoridades, influenciadores digitais, jornalistas, operadoras e agências de viagens e equipes da Azul Linhas Aéreas. O voo sairá de Recife às 12h45 com previsão de pouso em São Raimundo Nonato às 14h45.

Com informações do Governo do Estado