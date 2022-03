Agespisa aumenta bombeamento da Barragem de Marruá para abastecer Simões

O número de horas do bombeamento de água da Barragem Marruá, no município de Patos do Piauí, no Sul do Estado, foi ampliado de 12 para 17 horas para garantir o abastecimento da cidade de Simões, anunciou nesta segunda-feira (7) a Agespisa.

A medida foi adotada depois que o Açude Salgadinha, responsável por 50% do abastecimento de água de Simões, secou e causou o desabastecimento. Segundo a Prefeitura, desde o dia 25 de fevereiro que metade da cidade não tem água disponível. A Agespisa também vai instalar um motor de maior potência no sistema de Patos do Piauí, aumentando ao nível máximo a capacidade de captação e reforçando o volume de água distribuído.

Açude Salgadinha em Simões secou (Foto: Reprodução / Tv Sertão Atual)

A empresa comunicou ainda “vai instalar um motor de maior potência no sistema de Patos do Piauí, aumentando ao nível máximo a capacidade de captação e reforçando o volume de água distribuído”. O presidente da Agespisa, Genival Sales, explicou que ligações clandestinas no Poço de Marruá tem prejudicado que a água supere as necessidades de abastecimento em Simões.

“A água produzida para a região é suficiente para abastecer as cinco cidades atendidas pelo sistema Poço de Marruá, mas os desvios clandestinos de água e as frequentes interrupções de energia elétrica prejudicam o fornecimento, causando descontinuidade no serviço”, disse.

(Foto: Reprodução / Tv Sertão Atual)



