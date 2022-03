Após chuvas, lagoa transborda e causa congestionamento no balão do Mercado do Peixe

A manhã desta segunda-feira (07) começou com dificuldades para quem precisa passar pelo balão do Mercado do Peixe, na zona sudeste de Teresina. Isso porque, além dos constantes buracos no local, a água de uma lagoa próxima transbordou e chegou ao balão, piorando o trânsito na região, que ficou ainda mais lento.

Construção do viaduto do Mercado do Peixe causa transtornos para condutores em Teresina



Motoristas e motociclistas que trafegaram pelo local temiam que a água no local estivesse cobrindo buracos maiores, e ocasionando problemas mecânicos aos veículos. "Todo dia eu passo aqui e normalmente já é uma dificuldade transitar. Mas hoje está ainda mais lento. A água encobre a pista e o perigo da gente cair é grande”, disse o motociclista Isaías Monteiro.

Lagoa transborda e chega ao Balão do Mercado do Peixe (Fotos: André dos Santos/O Dia) A lentidão acabou causando engarrafamento nas vias que dão acesso ao balão. Tanto na BR 343, quanto na Avenida dos Expedicionários. Alguns motoristas relataram à equipe de reportagem que esperaram pelo menos cerca de 30 minutos só para conseguir passar pelo balão. O Portal O Dia entrou em contato com a SAAD Sudeste, que afirmou que parte do problema é causado pela obra no local. E que faz limpezas e remoções de lixo do local para minimizar os alagamentos. Confira a nota: A Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Sudeste informa que tem um plano de ação em andamento para evitar os danos causados pelas chuvas das últimas semanas. O balão do mercado do peixe, assim como outros locais onde o tráfego de pessoas é grande tem recebido suporte, as equipes são enviadas diariamente para realizar a limpeza e restauração das vias e galerias. Todas as solicitações enviadas pelo aplicativo AmiTeresina ou direto na sede estão sendo analisadas e ajustadas ao atual cronograma de ações.





