Teresina: construção de viaduto do Mercado do Peixe será retomada

A obra de construção do viaduto do Mercado do Peixe, na Zona Sudeste de Teresina, que tem causado diversos transtornos aos condutores da cidade, será retomada. Após ação da Advocacia-Geral da União (AGU), a Justiça derrubou liminar que paralisou a construção.

O projeto foi orçado em R$ 15 milhões e estava paralisado desde setembro de 2021, quando a empresa contratada para executar o empreendimento obteve liminar para suspender os serviços até que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) promovesse o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.



Leia também: Construção do viaduto do Mercado do Peixe causa transtornos para condutores em Teresina

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A AGU afirma que a discussão sobre o reequilíbrio do contrato já estava sendo conduzida na esfera administrativa e demonstrou a importância do empreendimento para a mobilidade urbana da cidade, bem como o regular andamento de etapas como a liberação das licenças ambientais.



“Estamos falando de uma obra que será fundamental para a mobilidade urbana da cidade de Teresina. Com a possibilidade de sua retomada e, posteriormente, com a sua conclusão, será garantido mais fluidez e segurança ao trânsito da região. A sociedade de uma forma geral será beneficiada. Além disso, garante-se proteção ao patrimônio público, especialmente pelo volume de recursos que estão sendo aplicados”, afirma o procurador-chefe da Procuradoria Federal no Estado do Piauí, Caio Coelho Nogueira.



Transtornos causados pela obra

Iniciada em 2019, a construção do viaduto do Mercado do Peixe causa diversos problemas aos moradores e, principalmente, aos condutores da região. A obra faz parte de um complexo viário que prevê a duplicação de 5.2 quilômetros da rodovia entre a ladeira do Uruguai e a ponte sobre o rio Poti.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Apesar de ter sido projetada para beneficiar cerca de 33 mil motoristas que trafegam pela região diariamente, quem precisa passar pelo entorno da obra, encontra trânsito lento e muitos buracos. Além disso, a falta de iluminação gera insegurança para quem passa todos os dias pelo local.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da AGU