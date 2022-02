Construção do viaduto do Mercado do Peixe causa transtornos para condutores em Teresina

A obra de construção do viaduto doMercado do Peixe, na Zona Sudeste de Teresina, tem causado transtornos aos condutores da cidade. Quem precisa passar pelo entorno da obra, encontra transito lento e muitos buracos. Além disso, a falta de iluminação gera insegurança em quem passa todos os dias pelo local.



É o caso do representante de vendas Leonardo Leal. Ele conta que já teve prejuízos materiais devido às péssimas condições de via. “Todos os dias a gente vê carros sendo quebrados aqui por causa dos buracos. A pessoa que não conhece, termina caindo em um deles. Aqui não tem marcação de nada”, disse.

Viaduto Mercado do Peixe. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Leonardo relatou ainda que a situação piora durante a noite. Com baixa visibilidade devido à escuridão, os carros precisam trafegar mais lentamente, o que facilita a ação de criminosos.

“É muito perigoso passar nesse trecho durante à noite. O perigo da escuridão é o assalto porque você precisa diminuir a velocidade e os bandidos se aproveitam disso. É necessário que haja intervenção do poder público para essa situação melhorar”, avalia.

Outro problema enfrentado pelos condutores é o acesso à Avenida dos Ipês. Desde que a obra foi iniciada, cerca de 500 metros da pista foram interditados. Ficou apenas em um dos sentidos.

“Essa obra já se arrasta há um bom tempo. Os acessos são ruins e esburacados. Se os buracos estivem tampados, a gente andava mais tranquilo. Com isso, quebra o carro e ninguém toma providência”, reclamou Alcenir Borges.

Iniciada em 2019, a obra do Mercado do Peixe segue parada. A construção do viaduto já foi paralisada algumas vezes por falta de estrutura das empresas que venceram a licitação.

Uma placa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) implantada no local, mostra que a obra deveria ter sido entregue em maio do ano passado. O valor total investido chega próximo a R$ 80 milhões.





Fotos: Assis Fernandes/ODIA

“É uma vergonha fazerem as obras e não concluírem. É um dinheiro jogado fora que poderia ter sido bem utilizado. Obra parada serve apenas para causar prejuízos para quem passa próximo a ela todos os dias”, afirma Queiroz Machado.

O viaduto do Mercado do Peixe faz parte de um complexo viário que prevê a duplicação 5.2 quilômetros da rodovia entre a ladeira do Uruguai e a ponte sobre o rio Poti. O projeto prevê ainda a construção de mais três viadutos. A obra segue sem previsão para conclusão.

Outro lado

A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para comentar o caso.

Já a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Sudeste (Saad Sudeste) informou que já realizou a limpeza dos pequenos trechos que têm controle sobre essa região, mas que devido às últimas chuvas foi colocada no cronograma para ser vistoriada, e caso necessário uma nova visita da equipe.

O órgão disse ainda que a manutenção da via é de responsabilidade da empresa que constrói o viaduto.

