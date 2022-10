Após arrastão, UFPI instala câmeras de segurança e restringe acesso ao campus

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) informou, nesta quinta-feira (06), que vem adotando uma série de medidas para aumentar a segurança de servidores, professores e alunos da instituição. Após alunos do curso de Pedagogia, do Centro de Ciências da Educação (CCE), serem roubados e trancados dentro de uma sala de aula por um assaltante, no dia 22 de setembro deste ano, o centro foi o primeiro a receber instalação de novas câmeras de segurança, além da adoção de medidas como limitação de acesso interno ao Centro, com fechamento de alguns portões após às 18h.





De acordo com a UFPI, foram instaladas 15 novas câmeras no CCE, que são monitoradas em uma sala de controle montada especialmente para essa função. Além disso, a partir das 18h, apenas três dos 18 portões internos do Centro permanecem abertos, facilitando o controle do fluxo de pessoas. Da mesma forma, também são fechados após as 18h, um portão de acesso ao estacionamento do CCE e um portão do Centro de Tecnologia (CT).



"Está havendo também remanejamento de vigilantes e seguranças, para que a distribuição no período da noite seja mais voltada aos estudantes, tendo em vista que a parte administrativa, em alguns setores da Universidade, só funciona até as 18 horas. Dessa forma, estão sendo colocadas pessoas responsáveis pela segurança também nas áreas mais afastadas, para garantir mais proteção à comunidade acadêmica", informou a UFPI.



Foto: Divulgação/UFPI

A Administração Superior da Universidade orienta ainda que alunos e professores fechem as salas com o trinco interno, mecanismo que a maioria das salas já possui e que está sendo providenciado para as demais. Além disso, o número da Divisão de Vigilância foi fixado nas salas, para que o contato seja facilitado em casos de necessidade. A instituição também está fazendo o planejamento para levar o reforço na instalação de câmeras, assim como as demais ações, para a totalidade das unidades de ensino.

Entenda

Cerca de 20 alunos foram vítimas de um arrastão na noite desta quinta-feira (22) dentro da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Ministro Petrônio Portella. Segundo relatos dos estudantes, o assalto ocorreu na sala 432, no Centro de Ciências da Educação (CCE), por volta das 20h.

O homem teria entrado na sala pedindo que os estudante abaixassem a cabeça, ficassem calados e colocassem celulares e seus objetos pessoais em cima das mesas. Em seguida, pediu que a professora recolhesse os aparelhos enquanto ele ficava parado na porta da sala.

No mês de junho, quando as aulas presenciais da UFPI retornaram, os primeiros dias foram marcados por diversos assaltos e arrastões. No dia 21, cerca de 40 celulares foram levados por criminosos durante arrastões realizados em diversos horários. Os ataques aconteceram nas paradas de ônibus enquanto os estudantes aguardam o transporte público, e teriam ocorrido nos horários das 15h, 19h e 21 horas.

Com informações da UFPI.