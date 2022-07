Após redução do ICMS, Regina Sousa cobra que postos baixem os preços

Após sancionar a lei que reduz de 31% para 18% o ICMS que incide sobre o preço dos combustíveis, energia elétrica e comunicação, a governadora Regina Sousa (PT) cobrou nesta quarta-feira (13/07) que os donos de postos de combustíveis acompanhem a redução e diminuam os valores para que a medida beneficie o consumidor final.

“Foi sancionada e publicada. Todo mundo espera, como eu, como consumidora, espero que baixe os preços como estavam dizendo que ia baixar. Agora, esclarecendo, a gente tem preço base desde novembro a R$ 6,49 gasolina e a R$ 4,85 diesel. Quem foi que ficou com essa parte de R$ 6,49 para cima? Não foi o governo do Estado, não”, disse.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Regina Sousa acrescentou que as distribuidoras e os proprietários de postos de combustíveis devem dar sua parcela de contribuição na redução dos preços nas bombas. A governadora criticou os lucros dos acionistas da Petrobras e voltou a reforçar que os governadores perderam a narrativa do impasse sobre os combustíveis.

Leia também: Com redução do ICMS, governo vai receber R$ 0,89 de cada litro de gasolina; entenda

“Teve essa comunicação falha e nós (governadores) perdemos essa narrativa. O pessoal acreditou. Agora estão dizendo de novo, baixar o preço base O preço base já está o mínimo que ele pode ser. O que tem que baixar é o lucro da Petrobras, das distribuidoras e dos postos. Eles também têm que entrar com sua parte. Esperamos que baixem”, afirmou.

Projeto de Lei

A lei nº 7.846, que reduz as alíquotas do ICMS no Piauí para 18% foi sancionada pela governadora Regina Sousa (PT) nesta terça-feira (12). Mais cedo no mesmo dia o texto havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no Plenário da Assembleia Legislativa (Alepi). O texto que altera as alíquotas do ICMS foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no