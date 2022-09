Auxílio Taxista: após repescagem, 115 motoristas recebem benefício no Piauí

No Piauí, após repescagem realizada pelo Governo Federal, 115 motoristas de táxi receberam o segundo lote do Benefício Taxista, com valor de R$ 1 mil, na ultima terça-feira (30). Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência.

A repescagem foi realizada a fim de beneficiar motoristas que foram cadastrados após o dia 16 de agosto, data em que as primeiras parcelas já haviam sido pagas. Segundo balanço da Dataprev, em todo o Brasil, cerca de 25 mil taxistas foram cadastrados após o prazo inicial para envio das informações.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Este segundo lote é referente àqueles que não receberam por conta de algum problema no envio das informações. Mas todo mundo que solicitou corretamente já recebeu. Quem teve problema, foi atendido pela prefeitura e foi tudo resolvido”, explica Neilton Andrade, presidente do Sindicato dos Taxistas de Teresina.



De acordo com dados do Ministério do Trabalho, a região Nordeste abriga mais de 11 mil motoristas cadastrados que receberam o pagamento na última terça, ocupando o primeiro lugar no ranking nacional em quantidade de taxistas contemplados. Regionalmente, a Bahia é a primeira colocada, com 3.418 motoristas contempladas. Em relação a todas as Unidades da Federação, o estado baiano é o segundo com a maior quantidade de taxistas recebedores, atrás apenas de São Paulo, com 3.811 motoristas.

(Foto: Divulgação/Governo Federal)

Quem tem direito

O Benefício Taxista foi instituído pela Emenda Constitucional n° 123, de julho de 2022, como assistência emergencial no enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível do preço do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles provenientes.

Terão direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio. Não será necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para checar o cadastro municipal. A prestação das informações caberá inteiramente às prefeituras.

As prefeituras terão nova chance, de 20 de agosto a 11 de setembro, para enviar os dados. Nesse caso, o pagamento começará na terceira parcela, sem direito a valores retroativos. O Ministério do Trabalho e Previdência, no entanto, não descarta a possibilidade de prorrogar o prazo, se necessário.



Calendário do Auxílio Taxista 2022

Parcela Data de pagamento 1ª e 2ª parcelas 16/8 1ª e 2ª parcelas (repescagem) 30/8 3ª parcela 24/9 4ª parcela 22/10 5ª parcela 26/11 6ª parcela 17/12

