Auxílio Taxista: mais de dois mil profissionais de Teresina foram incluídos em cadastro

Após o fim do prazo para o envio dos dados de motoristas de táxi para serem incluídos no Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (BEm-Taxista), o Sindicato que representa a categoria informou ao Portal O Dia nesta quinta-feira |(04) que 2.069 trabalhadores tiveram o cadastro enviado ao Ministério do Trabalho e Previdência para análise.

Porém, de acordo com o próprio ministério, só o envio das informações não é garantia de pagamento do benefício, e que os dados serão analisados pela Dataprev para identificação dos profissionais elegíveis. O presidente do sindicato, Neilton Andrade, explica que desse número total, “1.673 são permissionários, os donos das permissões. E os outros são segundos operadores, aqueles que trabalham em carros de outros. Nesse último caso, são mais de 300”.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, até a última terça-feira, 2, no Brasil foram cadastrados 301.505 motoristas para receber, até o fim do ano, o auxílio-taxista. Os motoristas cadastrados e aprovados nessa primeira etapa (o prazo de envio pelas prefeituras terminava na própria terça) receberão as duas primeiras parcelas, de até R$ 1 mil cada, no dia 16 de agosto.

O número de parcelas e o valor poderão ser ajustados a depender do número de trabalhadores aprovados e do limite de recursos para o programa, que é de R$ 2 bilhões.

Próximo passo

Agora, os dados cadastrados serão processados pela Dataprev, empresa parceira tecnológica do governo federal. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, serão considerados os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no