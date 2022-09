Azul Linhas Aéreas retoma oferta de voos diretos entre Teresina e Fortaleza

A partir de 17 de outubro, o Aeroporto de Teresina amplia a oferta de voos diretos para a cidade de Fortaleza (CE). A bordo de uma aeronave Embraer-E95, da Azul Linhas Aéreas, com capacidade para 118 passageiros, a distância entre as capitais do Piauí e do Ceará será de apenas uma hora e cinco minutos. O mesmo trajeto por via terrestre dura, em média, nove horas.



Foto:Divulgação/CCR Aeroportos Graziella Delicato, gerente de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos, empresa responsável pela administração do Aeroporto de Teresina, destaca a importância da ampliação da malha aérea entre as capitais para a região. “O retorno da rota, operada pela Azul em 2019 e suspensa na pandemia, demonstra o retorno da normalidade da oferta de voos e contribui diretamente para o fomento da economia da região, valorizando o turismo e negócios nos dois estados”, pontua Delicato. Os voos com destino à Fortaleza sairão de Teresina, de domingo à sexta-feira, às 20h40 e pousarão na capital cearense às 21h45. Já de Fortaleza, os voos partirão às 18h50 e chegarão em Teresina às 19h55, também de domingo à sexta-feira. As passagens aéreas para essa rota já estão disponíveis nos canais da companhia Azul Linhas Aéreas. Painel incremento de rota Teresina (PI) - Fortaleza (CE) Início Cia Aérea Origem Saída Destino Chegada Frequência 17-out-22 Azul Teresina (THE) 20h40 Fortaleza (CE) 21h45 Domingo a Sexta Fortaleza (CE)- Teresina (PI) Início Cia Aérea Origem Saída Destino Chegada Frequência 17-out-22 Azul Fortaleza (CE) 18h50 Teresina (THE) 19h55 Domingo a Sexta

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no