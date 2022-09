Baixa umidade: Inmet emite alerta para 204 municípios piauienses

Nem bem o B-R-O-Bró começou e os piauienses já sofrem com as altas temperaturas e o tempo seco característicos do período mais quente do ano. Neste sábado (03), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta para perigo potencial de baixa umidade englobando 204 municípios no Piauí. O aviso vale para as regiões Norte, Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste do Estado e deve encerrar somente por volta das 19h de hoje.

De acordo com o alerta, o Piauí apresenta umidade relativa do ar variando entre 20% e 30% durante todo o dia. O índice é considerado pelo Inmet como preocupante porque se aproxima do que especialistas chamam de umidade de deserto. Com a umidade relativa do ar abaixo dos 20%, o ambiente se torna insalubre para o ser humano de acordo com os padrões da Organização Mundial de Saúde.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Para que a população evite os desgastes e consequências da baixa umidade, o Instituto deu algumas orientações: beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e quentes do dia, em especial entre as 10h e as 16h, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, em especial entre as 10h e 16h. Em caso de emergência, é possível contatar o Corpo de Bombeiros através do número 193 e a Defesa Civil pelo número 199.

O Inmet lembra que por conta do temo seco e das altas temperaturas, o Piauí inteiro se encontra sobre o chamado risco de fogo, ou seja, com território propício à ocorrência de incêndios em áreas urbanas e incêndios florestais. Certas práticas devem ser evitadas nesse período como a queima controlada para limpeza de terreno, por exemplo.

Confira abaixo as cidades do Piauí em alerta para baixa umidade:

1.Acauã

2.Agricolândia

3.Água Branca

4.Alagoinha do Piauí

5.Alegrete do Piauí

6.Alto Longá

7.Altos

8.Alvorada do Gurguéia

9.Amarante

10.Angical do Piauí

11.Anísio de Abreu

12.Antônio Almeida

13.Aroazes

14.Aroeiras do Itaim

15.Arraial

16.Assunção do Piauí

17.Avelino Lopes

18.Baixa Grande do Ribeiro

19.Barra D'Alcântara

20.Barras

21.Barreiras do Piauí

22.Barro Duro

23.Batalha

24.Bela Vista do Piauí

25.Belém do Piauí

26.Beneditinos

27.Bertolínia

28.Betânia do Piauí

29.Boa Hora

30.Bocaina

31.Bom Jesus

32.Bonfim do Piauí

33.Boqueirão do Piauí

34.Brasileira

35.Brejo do Piauí

36.Buriti dos Montes

37.Cabeceiras do Piauí

38.Cajazeiras do Piauí

39.Caldeirão Grande do Piauí

40.Campinas do Piauí

41.Campo Alegre do Fidalgo

42.Campo Grande do Piauí

43.Campo Largo do Piauí

44.Campo Maior

45.Canavieira

46.Canto do Buriti

47.Capitão de Campos

48.Capitão Gervásio Oliveira

49.Caracol

50.Caridade do Piauí

51.Castelo do Piauí

52.Cocal de Telha

53.Coivaras

54.Colônia do Gurguéia

55.Colônia do Piauí

56.Conceição do Canindé

57.Coronel José Dias

58.Corrente

59.Cristalândia do Piauí

60.Cristino Castro

61.Curimatá

62.Currais

63.Curralinhos

64.Curral Novo do Piauí

65.Demerval Lobão

66.Dirceu Arcoverde

67.Dom Expedito Lopes

68.Domingos Mourão

69.Dom Inocêncio

70.Elesbão Veloso

71.Eliseu Martins

72.Fartura do Piauí

73.Flores do Piauí

74.Floresta do Piauí

75.Floriano

76.Francinópolis

77.Francisco Ayres

78.Francisco Macedo

79.Francisco Santos

80.Fronteiras

81.Geminiano

82.Gilbués

83.Guadalupe

84.Guaribas

85.Hugo Napoleão

86.Inhuma

87.Ipiranga do Piauí

88.Isaías Coelho

89.Itainópolis

90.Itaueira

91.Jacobina do Piauí

92.Jaicós

93.Jardim do Mulato

94.Jatobá do Piauí

95.Jerumenha

96.João Costa

97.José de Freitas

98.Juazeiro do Piauí

99.Júlio Borges

100.Jurema

101.Lagoa Alegre

102.Lagoa de São Francisco

103.Lagoa do Barro do Piauí

104.Lagoa do Piauí

105.Lagoa do Sítio

106.Lagoinha do Piauí

107.Landri Sales

108.Manoel Emídio

109.Marcolândia

110.Marcos Parente

111.Massapê do Piauí

112.Miguel Alves

113.Miguel Leão

114.Milton Brandão

115.Monsenhor Gil

116.Monsenhor Hipólito

117.Monte Alegre do Piauí

118.Morro Cabeça no Tempo

119.Nazaré do Piauí

120.Nazária

121.Nossa Senhora de Nazaré

122.Nossa Senhora dos Remédios

123.Nova Santa Rita

124.Novo Oriente do Piauí

125.Novo Santo Antônio

126.Oeiras

127.Olho D'Água do Piauí

128.Padre Marcos

129.Paes Landim

130.Pajeú do Piauí

131.Palmeira do Piauí

132.Palmeirais

133.Paquetá

134.Parnaguá

135.Passagem Franca do Piauí

136.Patos do Piauí

137.Pau D'Arco do Piauí

138.Paulistana

139.Pavussu

140.Pedro II

141.Pedro Laurentino

142.Picos

143.Pimenteiras

144.Pio IX

145.Piracuruca

146.Piripiri

147.Porto

148.Porto Alegre do Piauí

149.Prata do Piauí

150.Queimada Nova

151.Redenção do Gurguéia

152.Regeneração

153.Riacho Frio

154.Ribeira do Piauí

155.Ribeiro Gonçalves

156.Rio Grande do Piauí

157.Santa Cruz do Piauí

158.Santa Cruz dos Milagres

159.Santa Filomena

160.Santa Luz

161.Santana do Piauí

162.Santa Rosa do Piauí

163.Santo Antônio de Lisboa

164.Santo Antônio dos Milagres

165.Santo Inácio do Piauí

166.São Braz do Piauí

167.São Félix do Piauí

168.São Francisco de Assis do Piauí

169.São Francisco do Piauí

170.São Gonçalo do Gurguéia

171.São Gonçalo do Piauí

172.São João da Canabrava

173.São João da Fronteira

174.São João da Serra

175.São João da Varjota

176.São João do Piauí

177.São José do Peixe

178.São José do Piauí

179.São Julião

180.São Lourenço do Piauí

181.São Luis do Piauí

182.São Miguel da Baixa Grande

183.São Miguel do Fidalgo

184.São Miguel do Tapuio

185.São Pedro do Piauí

186.São Raimundo Nonato

187.Sebastião Barros

188.Sebastião Leal

189.Sigefredo Pacheco

190.Simões

191.Simplício Mendes

192.Socorro do Piauí

193.Sussuapara

194.Tamboril do Piauí

195.Tanque do Piauí

196.Teresina

197.União

198.Uruçuí

199.Valença do Piauí

200.Várzea Branca

201.Várzea Grande

202.Vera Mendes

203.Vila Nova do Piauí

204.Wall Ferraz

