Bancada federal destinará emenda para construção do Hospital da Mulher do Piauí

A bancada federal do Piauí no Congresso Nacional decidiu por unanimidade durante reunião nessa quarta-feira (19/10) a destinação de emenda coletiva para a construção do Hospital da Mulher do Piauí. O encontro definiu ainda as prioridades para o Estado que deverão ser incluídas no Orçamento da União de 2023.

O anúncio da emenda foi feito pelo senador Marcelo Castro (MDB) durante reunião com o prefeito de Teresina Dr. Pessoa nesta quinta-feira (20/10) no Palácio da Cidade. Relator-geral do Orçamento para 2023, Marcelo Castro disse que irá trabalhar para incluir o maior volume de recursos para a obra.

“Vamos colocar uma emenda de bancada e eu, como relator-geral do orçamento, irei fazer um esforço para colocar o valor máximo possível para a gente fazer o Hospital da Mulher do Piauí, porque todas as mulheres do Piauí serão tratadas nesse hospital, que terá a função de tratar as mulheres daquelas doenças que são próprias da mulher”, disse o senador.

Marcelo Castro comentou ainda que a bancada federal decidiu colocar emendas para que o prefeito Dr. Pessoa e a governadora Regina Sousa indiquem para quais demandas os recursos sejam direcionados, levando em consideração as prioridades pontuadas pelos deputados e senadores.

A bancada reservou ainda recursos para obras como a continuação da duplicação da BR 343 entre Teresina e Altos, PI 392 entre Bom Jesus e Baixa Grande do Ribeiro, nova Barragem de Algodões, Platôs de Guadalupe e emenda para o Hospital Universitário. Ao todo, as emendas de bancada somam R$ 284, 8 milhões.

