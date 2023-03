Beneficiários do Bolsa Família terão cota de emprego em supermercado do Piauí

O Ministério do Desenvolvimento (MDS) e o grupo Carrefour assinaram, nesta sexta-feira (24), um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que tem como objetivo gerar emprego e renda para os inscritos no Cadastro Único. Com a iniciativa, o supermercado irá reservar cerca de 10% das vagas e aproximadamente 1.700 postos de empregos serão destinados a pessoas de baixa renda no Piauí.

"Temos 55 milhões de pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família, deste total, encontramos cerca de 27 milhões com idade para trabalhar, com variado grau de instrução e querendo trabalhar. Estas pessoas, hoje, ao depender do benefício, vivem de uma renda básica para sobrevivência, mas as pessoas não querem sobreviver, elas querem viver e ter oportunidade”, afirmou o senador Wellington Dias durante evento de lançamento do projeto.

De acordo com a diretora de sustentabilidade do supermercado, Maria Alicia Lima, o acordo terá como público alvo inscritos no CadÚnico que tenham a partir de 18 anos. Através da realização de processo seletivos, a empresa irá apoiar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, priorizando grupos em situação de vulnerabilidade.

“A gente procurou o Ministério para identificar qual seria nossa contribuição no combate à fome, na agenda do Bolsa Família. O Ministério deixou claro que a maior contribuição seria a geração de empregos. Nossa ideia foi fazer uma ligação entre o nosso processo seletivo diretamente com o Cadastro Único, para que as pessoas que estão lá inscritas possam ter acesso e visibilidade das vagas que existem. Hoje, geramos cerca de 7.500 vagas por mês no Brasil inteiro”, destacou Maria Alicia Lima.

Para promover a inclusão socioeconômica das famílias, o MDS criou uma secretaria própria que tem se articulado com a sociedade civil e com órgãos públicos e privados. Além de viabilizar oportunidades de aumento e manutenção da renda entre os beneficiários das políticas públicas, o acordo de cooperação vai permitir que a empresa tenha acesso a talentos muitas vezes invisibilizados pela exclusão social.

