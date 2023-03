Bolsa Família: No Piauí, mais de 11 mil famílias foram inclusas no programa

Mais de 11 mil famílias entraram no Bolsa Família no Piauí neste mês de março. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Ministro Wellington Dias, que começou a pagar nesta semana, o Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150, para crianças de zero a seis anos de idade. O pagamento termina dia 31 de março.

Leia também: Piauí teve 29 mil cadastros do Bolsa Família cancelados

Ao todo, no Piauí são 625 mil pessoas que recebem o valor. O pagamento é feito de acordo com o Número de Identificação Social, o NIS, presente no cartão do beneficiário começando pelo número “01” e termina com o número “zero”. O valor médio repassado às famílias piauienses em março é de R$ 648,04 e o total repassado no estado é de R$ 405.148.321.

(Foto: Divulgação)

A superintendente da Assistência Social, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (Sasc), Janaína Mapurunga, explica que algumas famílias acabaram ficando de fora do cadastro por não estarem dentro do perfil exigido, apresentando renda per capta superior a R$ 218 ou porque haviam se autodeclarado como família unipessoal, o que foi constatado não ser verdade. Ela destaca ainda que com a atualização do cadastro, mais de 11 mil novas famílias entraram no Bolsa Família só no Piauí.

No Brasil, são 8,9 milhões de crianças e um investimento de R$ 1, 3 bilhão do governo federal. Segundo dados do Ministério, 17,2 milhões das famílias têm como responsável uma mulher, o que corresponde a 81,2% do total de beneficiados com o Bolsa Família.

Com informações do Governo

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no