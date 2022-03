Bombeiros piauienses encerram operação em Petrópolis-RJ

Após 11 dias de atuação no resgate de vítimas da tragédia na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, os seis bombeiros militares do Piauí enviados para auxiliar nos trabalhos retornaram ao estado. Os profissionais que estavam em Petrópolis desde o dia 22 de fevereiro chegaram a Teresina no último sábado (5).

O tenente Marcílio Bezerra, que comandou a missão, explicou que os piauienses se somaram a bombeiros de outros estado brasileiros na busca de desaparecidos e na retirada de famílias de áreas de risco de desmoronamento. Marcíilio Bezerra classificou a missão como um sucesso.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Nesses dias em que estávamos lá foram resgatadas 233 pessoas. Destas, faltavam seis pessoas e tivemos a informação de que até agora, pelo menos mais duas foram encontradas. Podemos dizer que foi uma missão de sucesso, realizada em conjunto com os bombeiros de outros estados que também estavam auxiliando. Nossa função é ajudar a população em situações de crise e estamos a postos para prestar os serviços a quem necessita”, afirmou o tenente.

A tragédia

A tragédia na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deixou até agora 233 mortos após deslizamentos de terras provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região desde o dia 15 de fevereiro. Essa é a pior tragédia socioambiental da história do municípios que registra várias tragédias desse tipo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do Corpo de Bombeiros