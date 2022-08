Caminhão colide com ônibus de passageiros na BR-316 e deixa uma pessoa gravemente ferida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) foi chamada a atender à ocorrência de um acidente por volta da 00h10min no município de Dom Expedito Lopes. Um caminhão modelo Ford Cargo colidiu lateralmente com um ônibus modelo Mercedes Benz na altura do quilômetro 285 da BR-316. O ônibus vinha de Paulistana para Teresina.



Leia também: Mulher morre após ser atropelada e arrastada por ônibus no Centro de Teresina



Foto: Arquivo O Dia

O motorista do caminhão, um jovem de 24 anos, ficou gravemente ferido. Já o motorista do ônibus, um homem de 45 anos, saiu ileso e os 17 passageiros que transportava sofreram lesões leves. De acordo com a perícia feita pela PRF no local, o acidente teria sido causado por uma pane mecânica: os freios de um dos veículos teriam falhado, o que ocasionou a perda de controle por parte do condutor.

A polícia fez teste de alcoolemia nos dois motoristas, mas os resultados deram negativo para embriaguez. O SAMU esteve no local para fazer o socorro às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no